Unfall im Schneegestöber: Pkw prallte gegen Gartenmauer und Baum

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen auf der B16 in Wampersdorf (Bezirk Baden). Ein Pkw-Lenker hat aus bisher ungeklärter Ursache kurz nach der Ortseinfahrt von Wampersdorf in Fahrtrichtung Burgenland die Kontrolle verloren und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte erst gegen einen Baum und wurde dann mit dem Heck gegen eine Gartenmauer geschleudert, ehe er am Gehweg zum Stillstand kam.