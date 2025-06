Dramatischer Unfall in NÖ: Lkw verfängt sich in Bahnstromleitung

Dramatische Szenen spielten sich Mittwochvormittag am Bahnübergang auf der Hauptstraße in Ernsthofen im Bezirk Amstetten ab: Ein LKW verfing sich bei Bauarbeiten in der Oberleitung der Bahnstrecke und löste damit einen groß angelegten Rettungseinsatz aus.

Der Lenker des Fahrzeugs wurde durch den Stromschlag verletzt.