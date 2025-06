2 schwere Tunnelunfälle in NÖ: Retter sprechen von "Glück im Unglück"

Der eineinhalb Kilometer lange Buchenbergtunnel in Waidhofen an der Ybbs war am Pfingstwochenende Schauplatz zweier gefährlicher Verkehrsunfälle. Obwohl auch Verletzte zu beklagen und mehrere Autos schwer beschädigt worden waren, war bei der Feuerwehr von "Glück im Unglück“die Rede.