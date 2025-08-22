Niederösterreich

Unfall auf A21: Trauer um bekannten Firmenchef und Feuerwehrmann

Der Transportunternehmer aus dem Piestingtal war auf der A21 auf einen stehenden Lkw aufgefahren. Er starb an der Unfallstelle.
22.08.25, 16:20
Trauer herrscht im Piestingtal (Bezirk Wiener Neustadt) nach dem tragischen Unfalltod eines bekannten Unternehmers.

Fritz Toifl, Chef des gleichnamigen Transportunternehmens und Ehrenkommandant der Feuerwehr Oed-Waldegg, ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Hochstraß im Bezirk Baden tödlich verunglückt.

Der 56-Jährige war mit seinem Silo-Lkw gegen einen stehenden Sattelschlepper geprallt. Ein 43-jähriger bulgarischer Lkw-Chauffeur war wegen eines technischen Defekts mit dem Fahrzeug auf der zweiten Fahrspur zum Stillstand gekommen.

Feuerwehr sagt Jubiläumsfest ab

Toifl konnte nicht mehr ausweichen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr Oed-Waldegg hat nach dem Unfalltod ihres Ehrenkommandanten ihr Jubiläumsfest am 14. September abgesagt.

Große Anteilnahme von Geschäftspartnern und Freunden in Sozialen Medien

Nach dem Tod des 56-Jährigen häufen sich die Beileidsbekundungen und die Anteilnahme in Sozialen Medien. Die Firma Baumit mit Sitz in Wopfing im Piestingtal zeigte sich "erschüttert vom tragischen Ableben ihres langjährigen Geschäftspartners".

Fußball unterstützt

Auch der 1. Fortuna SC Wiener Neustadt "trauert um seinen langjährigen Unterstützer. Seine Verbundenheit zu unserem Verein und die gemeinsamen Jahre werden uns stets in Erinnerung bleiben", heißt es vonseiten des Vereins.

