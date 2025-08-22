Unfall auf A21: Trauer um bekannten Firmenchef und Feuerwehrmann

Fritz Toifl, Chef des gleichnamigen Transportunternehmens und Ehrenkommandant der Feuerwehr Oed-Waldegg , ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Hochstraß im Bezirk Baden tödlich verunglückt.

Der 56-Jährige war mit seinem Silo-Lkw gegen einen stehenden Sattelschlepper geprallt. Ein 43-jähriger bulgarischer Lkw-Chauffeur war wegen eines technischen Defekts mit dem Fahrzeug auf der zweiten Fahrspur zum Stillstand gekommen.

Feuerwehr sagt Jubiläumsfest ab

Toifl konnte nicht mehr ausweichen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr Oed-Waldegg hat nach dem Unfalltod ihres Ehrenkommandanten ihr Jubiläumsfest am 14. September abgesagt.