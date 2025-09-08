Umsetzung von Reformpaket als Arbeitsauftrag für den Herbst

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mit einer Klausur in St. Pölten läutete das Spitzenteam der ÖVP Niederösterreich die politische Herbstarbeit ein. Suchten die Mitglieder des Regierungspartner FPÖ in der Vorwoche in Ungarn neue Erkenntnisse bei Viktor Orbáns Regierungspartei, so stellte die ÖVP zu Wochenbeginn die Umsetzung angekündigter Reformen, etwa der Bauordnung und in der Kinderbetreuung in den Fokus.

VPNÖ-Team unter LH Mikl-Leitner informierte im Rahmen der Arbeitsklausur über Vorhaben.

Reformen im Gesundheitsbereich, in der Verwaltung, bei der Kinderbetreuung oder in der Behandlung des Radikalen Islams würden von der Bevölkerung mitgetragen, berichtete VPNÖ-Chefin Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Zwei Drittel der Bürger würden die Regierungsarbeit befürworten, vor einem Jahr seien es 55 Prozent gewesen. „Überschießende Regeln machen es derzeit oft unmöglich, alte Häuser umzubauen oder zu sanieren“, deshalb werde die NÖ Bauordnung nun mit "Hausverstand“ novelliert.

Effizienz Über den Herbst werden in der Begutachtungsphase gesetzliche Hemmnisse aufgelöst und die Bauordnung im Landtag am 1. März 2026 beschlossen werden. Abgeschafft werden sollen dabei etwa kostspielige, derzeit verlangte Treppenverbreiterungen beim Ausbau von Dachböden zu Wohnraum. Ebenso soll es in Hinkunft nicht mehr Pflicht sein, beim Ausbau von Mehrparteienhäusern, teuere Ausgleichsabgaben für zusätzliche Pkw-Parkplätze zahlen zu müssen. Das Bauen müsse billiger und effizienter werden, so Mikl-Leitner. Zum Thema Wohnbau zeigte sie sich stolz, dass von 128 Millionen Euro, die der Bund aus Mitteln der „Wohnbau-Milliarde“ bisher freigegeben habe, 95 Millionen nach NÖ gegangen seien.