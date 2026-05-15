Überraschung beim Europaforum Wachau: Ungarns Premier Peter Magyar kommt

„Wir freuen uns sehr, Premierminister Magyar auf dem Göttweiger Berg willkommen zu heißen. Sein Besuch ist ein starkes Signal für eine erneuerte Partnerschaft zwischen unseren Ländern: als Nachbarn, als Donauanrainer und als engagierte Partner innerhalb der Europäischen Union“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über den Besuch.

Handelsvolumen von über zwei Milliarden Euro „Das Europa Forum Wachau ist seit 30 Jahren ein Ort, an dem Brücken in Europa gebaut werden. Europa entsteht dort, wo Nachbarn miteinander reden. Davon profitieren unsere Betriebe, unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der gesamte Wirtschaftsstandort Mitteleuropa.“ Ungarn ist nach Deutschland der zweitwichtigste Exportmarkt Niederösterreichs mit einem jährlichen Handelsvolumen von über zwei Milliarden Euro.

Bundeskanzler Christian Stocker: „Das Europa-Forum Wachau steht seit 30 Jahren für offenen Dialog und europäische Zusammenarbeit. Ich freue mich, dieses Forum gemeinsam mit meinem Amtskollegen Péter Magyar zu besuchen. Es ist ein schönes Symbol, dass wir gemeinsam gerade hier sind – in einer Region, die von der europäischen Integration besonders profitiert hat.“

Dialogplattform für Europa Das Europa-Forum Wachau zählt seit drei Jahrzehnten zu den bedeutendsten europapolitischen Dialogplattformen im deutschsprachigen Raum. Unter dem Jubiläumsmotto „The Next 30“ versammelt das Forum von 18. bis 22. Mai 2026 hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Diplomatie und Wissenschaft in der Wachau.

Zukunft im Zentrum Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe stehen zentrale Zukunftsfragen Europas – von geopolitischer Sicherheit und strategischer Souveränität über wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit bis hin zu Innovation, Handel und globaler Zusammenarbeit. Zu den internationalen Gästen zählen neben Péter Magyar unter anderem Anders Fogh Rasmussen, ehemaliger NATO-Generalsekretär und Premierminister Dänemarks, Griechenlands Verteidigungsminister Nikolaos Dendias sowie Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Staatsminister für Außenhandel der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Erywan Yusof, zweiter Außenminister von Brunei.