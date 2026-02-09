Europa Forum Wachau im Zeichen weltweiter Krisen

„The Next 30“ lautet das Motto des heurigen Europa Forums Wachau. Sinngemäß will man im Rahmen dieses Dialogforums zwischen Politik, Wirtschaft und Bürgern im Jahr 2026 bewusst nach vorne blicken, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Präsentation ankündigte.

Die größte Neuerung zum 30-Jahr-Jubiläum ist die Verlängerung des Forums von drei auf fünf Tage. Bespielt werden zwischen 18. und 22. Mai neben dem Hauptveranstaltungsort im Stift Göttweig nun auch der Campus Krems und zur Eröffnung das Auditorium Grafenegg.

Hauptthema Sicherheit

Die Themen Sicherheit und Resilienz Europas ziehen sich wie ein roter Faden durch das Programm. Europa müsse erwachsen werden, sagt Mikl-Leitner, es müsse mit Krisen umgehen lernen und wehrfähig werden. Nach wie vor fehle eine klare Strategie Europas zum Ukraine-Krieg und auch zum Umgang mit den „ständigen Provokationen“ aus den USA unter Präsident Donald Trump.