Brutaler Raub in NÖ: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde ein 15-jähriger syrischer Staatsbürger aus dem Bezirk Mistelbach auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Die Ermittler nahmen den Jugendlichen am 21. Mai im Bezirk Mistelbach fest.

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf einen 14-Jährigen in Großebersdorf im Bezirk Mistelbach hat das Landeskriminalamt Niederösterreich einen weiteren Tatverdächtigen ausgeforscht.

Bei seiner Einvernahme bestritt der 15-Jährige laut Polizei jede Beteiligung an der Tat. Er wurde in die Justizanstalt Wien-Simmering eingeliefert.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte außerdem der Verbleib der mutmaßlichen Tatwaffe geklärt werden. Dabei handelt es sich laut Polizei um eine Schreckschusswaffe, die entlang des Fluchtwegs gefunden und sichergestellt wurde.

Opfer wurde misshandelt

Bereits Anfang April waren nach dem Überfall drei Tatverdächtige im Alter von 17, 18 und 19 Jahren festgenommen worden. Die Männer sollen am 2. April gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen sein, den 14-jährigen Bewohner mit Pfefferspray, einem Schlagringmesser und einer Waffe bedroht sowie körperlich misshandelt haben.