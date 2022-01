Überfall auf Billa-Filiale in Neunkirchen

Eine Billa-Filiale in Neunkirchen ist am Donnerstagabend der Schauplatz eines Überfalls gewesen. Ein mit einem Messer bewaffneter Täter entkam mit geringer Beute, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage.

Die Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich gehe ersten Hinweisen auf den Mann nach. Der vorerst unbekannte Täter hatte eine Kassiererin gegen 19.00 Uhr in englischer Sprache zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Er entkam in der Folge in unbekannte Richtung.