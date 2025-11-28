Unruhe in Tulln: Banden im Schubertpark, Polizei verstärkt Präsenz

Weil Jugendliche nach Angaben des Tullner Rathauses für Verunsicherung im Schubertpark der niederösterreichischen Bezirksstadt sorgen, hat Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl am Freitag dazu aufgerufen, „ausschließlich mit der Polizei zu kooperieren“.

Es seien einige Anzeigen eingelangt, betonte sie. Ermittlungen laufen. Sachverhalte müssten angezeigt werden, betonte Fiegl. Die Bevölkerung könne freilich auch mit Sorgen und Ängsten auf die Polizeiinspektion kommen. „Unsere Türen stehen offen.“

"Wir sind präsent"

Was die von der Stadt am Donnerstag per Aussendung angesprochene Verunsicherung angeht, verwies Fiegl darauf, dass etwa Fußstreifen der Polizei verstärkt worden seien. „Wir sind präsent.“

Das Rathaus hatte mitgeteilt, „ein 15-jähriger Rädelsführer“ mit österreichischer Staatsbürgerschaft habe „ein kleines Gefolge um sich geschart, mit dem er andere Jugendliche mit Geldforderungen, Drohungen und körperlichen Übergriffen belästigt“. Bevorzugte Tatorte seien der Bereich rund um Stadtturm und die Bushaltestelle im Schubertpark.