Vier Tage lang ohne Internet - die Gemeinde Langenrohr im Bezirk Tulln hatte dieses Wochenende mit Netzproblemen zu kämpfen.

Im Zuge des Glasfaservollausbaus kam es zu Grabungsarbeiten in der Gemeinde, bei denen ein Kabel beschädigt wurde. Da der Schaden, laut Bürgermeister Leopold Figl, auf einen Donnerstag Nachmittag fiel und ein Wochenende bevorstand, konnte erst am Montag in der Früh mit der Schadensbekämpfung begonnen werden.