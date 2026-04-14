Niederösterreich

Gemeinde in NÖ muss tagelang ohne Internet auskommen

Seit Donnerstag musste die Gemeinde Langenrohr im Bezirk Tulln ohne Internet ausharren. Bei Bauarbeiten wurden Glasfaserkabel beschädigt.
Helena Weisz
14.04.2026, 10:59

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Glasfaserausbau in Erfurt

Vier Tage lang ohne Internet - die Gemeinde Langenrohr im Bezirk Tulln hatte dieses Wochenende mit Netzproblemen zu kämpfen. 

Im Zuge des Glasfaservollausbaus kam es zu Grabungsarbeiten in der Gemeinde, bei denen ein Kabel beschädigt wurde. Da der Schaden, laut Bürgermeister Leopold Figl, auf einen Donnerstag Nachmittag fiel und ein Wochenende bevorstand, konnte erst am Montag in der Früh mit der Schadensbekämpfung begonnen werden. 

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Probleme im Homeoffice

Angesprochen auf die Probleme, die ohne Internet auf die Gemeinde zugekommen seien, erklärt Bürgermeister Leopold Figl (ÖVP) gegenüber dem KURIER: "Unsere Gemeindemitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Gott sei Dank gut geschult und konnten den Betrieb in der Gemeinde aufrechterhalten." Bürgerinnen und Bürger hätten vor allem bei der Arbeit im Homeoffice Probleme gehabt. 

Seit Montagnachmittag sind die Schäden an den Glasfaserkabeln behoben und das Internet ist wieder zurück in Langenrohr. 

Tulln
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