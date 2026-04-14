Gemeinde in NÖ muss tagelang ohne Internet auskommen
Vier Tage lang ohne Internet - die Gemeinde Langenrohr im Bezirk Tulln hatte dieses Wochenende mit Netzproblemen zu kämpfen.
Im Zuge des Glasfaservollausbaus kam es zu Grabungsarbeiten in der Gemeinde, bei denen ein Kabel beschädigt wurde. Da der Schaden, laut Bürgermeister Leopold Figl, auf einen Donnerstag Nachmittag fiel und ein Wochenende bevorstand, konnte erst am Montag in der Früh mit der Schadensbekämpfung begonnen werden.
Probleme im Homeoffice
Angesprochen auf die Probleme, die ohne Internet auf die Gemeinde zugekommen seien, erklärt Bürgermeister Leopold Figl (ÖVP) gegenüber dem KURIER: "Unsere Gemeindemitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Gott sei Dank gut geschult und konnten den Betrieb in der Gemeinde aufrechterhalten." Bürgerinnen und Bürger hätten vor allem bei der Arbeit im Homeoffice Probleme gehabt.
Seit Montagnachmittag sind die Schäden an den Glasfaserkabeln behoben und das Internet ist wieder zurück in Langenrohr.
Kommentare