OÖ: Internetausfall führte Ehepaar zu Vollbrand der Garage

Ein Nebengebäude im Bezirk Freistadt geriet am Freitagabend in Brand, nachdem ein Ehepaar zunächst nur einen Internetausfall bemerkt hatte. Der 45-jährige Hausbesitzer stellte gegen 21 Uhr fest, dass der Schutzschalter für das abseits vom Wohnhaus stehende Nebengebäude ausgelöst hatte. Als das Paar kurz darauf Rauchgeruch wahrnahm und der Mann die Garage öffnete, schlugen ihm bereits Flammen entgegen.

Wohngebäude blieb von Flammen verschont

Die Ehefrau alarmierte umgehend die Feuerwehr über den Notruf. Trotz des raschen Handelns stand das Nebengebäude innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Mötlas, Unterweißenbach und Hackstock rückten mit rund 50 Einsatzkräften an und konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Durch den gezielten Einsatz der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Die genaue Brandursache ist noch unklar.