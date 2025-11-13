Trio versuchte Bankomat-Einbrüche in Niederösterreich und Wien

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach vier versuchten Bankomat-Einbrüchen in Niederösterreich und Wien sitzt ein Trio in der Justizanstalt Korneuburg in U-Haft.

Die Männer im Alter von 45 bis 64 Jahren - zwei Serben und ein Kosovare - verwendeten nach Polizeiangaben vom Donnerstag Akku-Spreizer und -Rettungsscheren, die sie zuvor der Feuerwehr gestohlen hatten. Die Werkzeuge wurden mittlerweile wieder zurückgegeben. Auf das Konto des Trios soll auch ein Einbruch in Norddeutschland gehen. Ermittlungen seit Juni Ermittlungen in der Causa wurden seit Juni geführt. Ausgeforscht wurden zwei in Österreich einschlägig vorbestrafte serbische Staatsbürger im Alter von 50 und 64 Jahren sowie ein 45-jähriger aus dem Kosovo.

Die Männer wurden am 15. September bei einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einer Bank in Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) erwischt, festgenommen und über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Einer der Beschuldigten machte mittlerweile ein umfassendes Geständnis, seine mutmaßlichen Komplizen verweigerten die Aussage.

Das Trio dürfte mögliche Tatobjekte intensiv ausgekundschaftet haben. Später wurde versucht, vier Geld-Automaten in Niederösterreich und Wien mithilfe der Akku-Werkzeuge aufzubrechen. "Aufgrund von Alarmauslösungen, zufällig vorbeikommenden Polizeistreifen oder Passanten gelangen die Einbrüche in die Bankomaten nicht", teilte die Exekutive am Donnerstag mit. Feuerwehrwerkzeuge wurden den Helfern zurückgegeben Verantwortlich sein sollen die Beschuldigten für einen Gesamtschaden von rund 463.000 Euro.

Neben drei versuchten Bankomat-Einbrüchen in Niederösterreich und einem in Wien wurde dem Trio auch je ein Einbruchsdiebstahl in ein Kosmetikstudio in der Bundeshauptstadt sowie in das Feuerwehrhaus in Margarethen am Moos in der Marktgemeinde Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha) zugeordnet, wo ein Akku-Rettungsset im Wert von rund 40.000 gestohlen wurde.

Die Rückgabe der sichergestellten hydraulischen Geräte an die Freiwillige Feuerwehr erfolgte am Mittwoch von Landespolizeidirektor Franz Popp und Stefan Pfandler, dem Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich.