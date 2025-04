Trauer über den Tod des "Ötscherpfarrers", der ein Waldviertler war

Der gute Ruf des in Lackenhof stationierten und für etliche Pfarren in der Region verantwortlichen "Ötscherpfarrers“ war bis nach St. Pölten gedrungen. Am vergangenen Sonntag ist Sinnhuber im 95. Lebensjahr in der Gemeinde Großgöttfritz in seiner eigentlichen Heimat im Waldviertel gestorben.