Trauer um SPÖ-Urgestein und Ehrenringträger in Wiener Neustadt

Die Stadt Wiener Neustadt trauert um den früheren SPÖ-Stadtrat und Landtagsabgeordneten Karl Pietsch . Der Ehrenzeichen- und Ehrenringträger der Stadt Wiener Neustadt und frühere Bundesheer-Offizier starb im Alter von 82 Jahren.

Der im steirischengeborene SPÖ-Mann, war von 1996 bis 2003 Abgeordneter zum NÖ Landtag und von 1986 bis 2005 Stadtrat von Wiener Neustadt. Er besuchte dieund wurde 1967 als Leutnant ausgemustert. Als Berufsoffizier absolvierte er zahlreiche UNO-Auslandseinsätze und ging im Range eines Oberst in den Ruhestand. Von 1999 bis 2008 war Pietsch. 2012 wurde ihm für seine großen Verdienste der Ehrenring der Stadt verliehen.

"Als SPÖ-Stadtparteivorsitzender ist es meine traurige Pflicht bekannt zu geben, dass gestern am Abend Karl Pietsch nach kurzer, schwerer Krankheit im 83. Lebensjahr verstorben ist", machte SPÖ-Chef und Vizebürgermeister Rainer Spenger den Tod des bekannten Politikers am Mittwoch öffentlich.

Auch Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) reagierte sofort auf die Todesnachricht. "Karl Pietsch und mich verband nicht nur unsere gemeinsame Zeit im Gemeinderat und NÖ Landtag, sondern auch das Österreichische Bundesheer, wo Karl Pietsch und mein Vater Berufsoffiziere waren. Die Stadt Wiener Neustadt verliert mit Karl Pietsch einen überzeugten Sozialdemokraten, der 20 Jahre lang unsere Stadt in seiner Funktion als Gemeinderat und vor allem als Stadtrat prägte."

"Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden allen Hinterbliebenen“, erklärt Schneeberger.