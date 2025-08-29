Was die Elektrifizierung der Traisentalbahn für Anrainer bedeutet

Die Modernisierung der Traisentalbahn läuft weiter auf Hochtouren. Nach dem Bauabschnitt Traisen–Hainfeld im Bezirk Lilienfeld starten nun die Arbeiten zwischen Traisen und Freiland .

Die vorbereitenden Maßnahmen beginnen am 1. September, die Hauptbauarbeiten laufen von 8. September 2025 bis Juni 2026. Der Abschluss des gesamten Projekts ist für Ende 2027 geplant.

Haltestellen werden erneuert

Unter anderem geht es dabei um die Errichtung einer Oberleitungsanlage von Traisen bis Schrambach, die Modernisierung des Bahnhofs Lilienfeld sowie der Haltestellen Marktl, Lilienfeld Krankenhaus und Schrambach und die Erneuerung von Entwässerungsanlagen und Kabelwegen.

Von 22. September bis 17. November 2025 sind lärmintensive Arbeiten wie Rammungen für Oberleitungsmasten und Gleisbau geplant. Die ÖBB kündigen an, die Belastung für Anrainer so gering wie möglich zu halten, betonen aber, dass Lärm, Staub und Nachtarbeiten nicht gänzlich vermeidbar sind.