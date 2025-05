"Ortsbild verschandelt": Wirbel um 28 Meter hohen ÖBB-Funkmast in NÖ

Ein Befürworter des Vorhabens ist auch Christian Fischer, SPÖ-Bürgermeister von St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) und Bundesrat: „Für unsere Marktgemeinde bringt das natürlich eine Aufwertung“, hält Fischer fest.

Allerdings ist die Freude getrübt. Vor Kurzem errichteten die Bundesbahnen einen 28 Meter hohen Funkmast im Ort. Masten dieser Art werden derzeit auch entlang der Strecke und in anderen Gemeinden im Bezirk errichtet. Sie dienen der Kommunikation zwischen Zug und Gleis.

"Grundstück wird entwertet"

Doch während die Masten andernorts nicht in Wohngebieten stehen, befindet sich jener in St. Veit an der Gölsen im Ortskern. „Dadurch wird auch ein Grundstück entwertet, auf dem man Projekte entwickeln könnte. Doch jetzt wird hier niemand mehr bauen. Das Ortsbild wird total verschandelt, wir haben dagegen auch keine Handhabe“, sagt der Bürgermeister. Er will nun das Gespräch mit den ÖBB suchen – bereits kommende Woche soll es ein Treffen geben.