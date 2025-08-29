Niederösterreich

Menschenrettung am Radweg: Bikerin stürzte von Brücke in Bachbett ab

Frau verletzte sich im Donauauwald bei Strengberg. Feuerwehr- und Rettungkräfte retteten sie nach Absturz in Bachbett.
Von Wolfgang Atzenhofer
29.08.25, 10:18
Nach einem schweren Unfall am Radweg entlang des Donaualtarms in der Gemeinde Strengberg (Bezirk Amstetten) mussten am Donnerstag die Feuerwehren zur Menschenrettung ausrücken. Eine Radfahrerin war in einem Waldstück im Bereich einer Brücke zu Sturz gekommen und rund zwei Meter in ein Bachbett abgestürzt. Die Verletzte konnte die steile Unfallstelle nicht mehr alleine verlassen.

Gemeinsam holten Einsatzkräfte der Rettung und der Feuerwehr die Verunglückte aus dem Graben.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Strengberg waren auch die Wehren aus Thürnbuch-Au und Stadt Haag sowie der Rettungsdienst zur Unglücksstelle beordert worden. Weil in der Einsatzmeldung vorerst von einem Unfall beim Campingplatz Strengberg berichtet worden war, herrschte bei den anrückenden Rettern vorerst etwas Unklarheit.

Nach erster Erkundung durch den Einsatzleiter konnte die Verletzte aber dank eines Einweisers rasch gefunden werden, berichtete die Feuerwehr Strengberg.

Die Frau lag im zwei Meter tiefen Graben unterhalb der Brücke. Feuerwehrleute retteten sie gemeinsam mit Sanitätern des Roten Kreuzes aus der misslichen Lage und trugen sie dann zum Rettungswagen, wo die medizinische Erstversorgung fortgesetzt wurde und die Verletzte schließlich in Spital abtransportiert wurde.

Fahrrad der verunglückten Frau wurde in Sicherheit gebracht. 

Nach etwas mehr als einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehren wieder beendet.

(kurier.at, watzenh)  | 

