"Toxische Beziehung" in jeder Hinsicht landete vor dem Richter

Es war wohl eine "toxische Beziehung" in jeder Hinsicht, die zwei damals Minderjährige aus dem Bezirk Baden im Jahr 2019 begannen. Regelmäßiger Drogenkonsum dürfte ebenso auf der Tagesordnung gestanden sein, wie Streit und auch körperliche Auseinandersetzungen. Dass er seine ehemalige Lebensgefährtin dabei mehrfach geschlagen, zu Boden gestoßen, "an den Handgelenken durch die Wohnung gezerrt" und im Badezimmer eingesperrt haben soll, wirft die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt einem heute 22-jährigen Arbeitslosen nun vor. Blaue Flecken und Rissquetschwunden der Frau sind dokumentiert. Auch sexuell missbraucht haben soll sie der Mann. Doch am Mittwoch beteuerte er vor Gericht seine Unschuld.

Alle Vorwürfe seien erfunden, behauptet der 22-Jährige. Die Frau, die ihr angebliches Martyrium in einer zweistündigen Einvernahme ausführlich geschildert hat, leide an schweren psychischen Problemen, sei deshalb auch in Behandlung. Er habe über Jahre hinweg "Anfälle" und "Medikamentenmissbrauch" erduldet, sich dabei von ihr auch mit Gegenständen bewerfen und beschimpfen lassen. "Warum?", will die Richterin wissen. "Weil ich sie geliebt habe", sagt der Angeklagte. "Ich komme nicht aus den besten familiären Verhältnissen und habe mit ihr endlich ein Zuhause gefunden. Ich wollte ihr helfen." "In ihrer eigenen Welt" Doch das Zusammenleben habe sich schwierig gestaltet. Nicht nur wegen des Suchtgiftmissbrauchs. "Sie hat mich zum Beispiel in der Arbeit angerufen und gesagt, sie bringt sich um, wenn ich nicht sofort nach Hause komme", schilderte er. Während eines Restaurantbesuchs sei die Frau plötzlich aufgesprungen und schreiend aus dem Lokal gerannt: "Weil sie gedacht hat, dass wir alle elend verbrennen, wenn wir hier bleiben." Hinzu seien Selbstverletzungen gekommen: "Ich habe Schnittwunden an Unterarmen und Oberschenkeln gesehen. Sie hat gesagt, die inneren Schmerzen werden weniger, wenn man die Verletzungen sehen kann."