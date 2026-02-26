Stadtgeschichte geschrieben: Gmünd erreicht Tourismus-Meilenstein

Ruhe, Entschleunigung und Natur sind es häufig, die Gäste ins Waldviertel ziehen. Der Tourismus in der Region lebt dabei weniger von langen Aufenthalten als von kurzen Auszeiten: Der Großteil der touristischen Wertschöpfung ist auf Ausflüge und Tagestourismus zurückzuführen – der Rest entfällt auf Nächtigungsgäste. In der Region sei "Ausgleich und Erneuerung möglich", sagt Tom Bauer , Geschäftsführer der Destination Waldviertel GmbH .

Nach dem touristischen Rekordjahr 2019 kam es zunächst zu einem deutlichen Einbruch, ehe sich die Zahlen ab etwa 2022 wieder erholten. Laut Bauer trugen vor allem regionale Wertschöpfungsketten und kurze wirtschaftliche Kreisläufe zu dieser positiven Entwicklung bei. Schwerpunkte lägen etwa auf Wandern, Radfahren und Kulinarik, die auf Regionalität und geringe Umweltauswirkungen abzielen.

Meiste Ankünfte im Waldviertel

Besonders sichtbar ist der Aufwärtstrend unter anderem in Gmünd. Rund 94.300 Übernachtungen und 47.500 Ankünfte – über 2.400 mehr als noch 2024 – verzeichnete die Gemeinde im Vorjahr. Ein Rekord, der "in die Stadtgeschichte eingehen wird" wie Bürgermeisterin Helga Rosenmayer sagt. Noch nie zuvor habe die Gemeinde so viele Gäste begrüßen können. Diesem "Meilenstein für den Tourismus" seien konsequente Arbeit, große Leidenschaft und hervorragende Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten vorausgegangen.