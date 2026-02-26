Niederösterreich

Stadtgeschichte geschrieben: Gmünd erreicht Tourismus-Meilenstein

Mit rund 94.300 Nächtigungen und 47.500 Ankünften verzeichnet die Stadt einen Rekord und das "beste Tourismusjahr aller Zeiten".
Kristina Leitner
26.02.2026, 06:30

Merkliste

Ein Paar sitzt in der Gmünder Innenstadt vor ihnen sind zwei Räder im Bild.

Ruhe, Entschleunigung und Natur sind es häufig, die Gäste ins Waldviertel ziehen. Der Tourismus in der Region lebt dabei weniger von langen Aufenthalten als von kurzen Auszeiten: Der Großteil der touristischen Wertschöpfung ist auf Ausflüge und Tagestourismus zurückzuführen – der Rest entfällt auf Nächtigungsgäste. In der Region sei "Ausgleich und Erneuerung möglich", sagt Tom Bauer, Geschäftsführer der Destination Waldviertel GmbH.

Nach dem touristischen Rekordjahr 2019 kam es zunächst zu einem deutlichen Einbruch, ehe sich die Zahlen ab etwa 2022 wieder erholten. Laut Bauer trugen vor allem regionale Wertschöpfungsketten und kurze wirtschaftliche Kreisläufe zu dieser positiven Entwicklung bei. Schwerpunkte lägen etwa auf Wandern, Radfahren und Kulinarik, die auf Regionalität und geringe Umweltauswirkungen abzielen.

Meiste Ankünfte im Waldviertel

Besonders sichtbar ist der Aufwärtstrend unter anderem in Gmünd. Rund 94.300 Übernachtungen und 47.500 Ankünfte – über 2.400 mehr als noch 2024 – verzeichnete die Gemeinde im Vorjahr. Ein Rekord, der "in die Stadtgeschichte eingehen wird" wie Bürgermeisterin Helga Rosenmayer sagt. Noch nie zuvor habe die Gemeinde so viele Gäste begrüßen können. Diesem "Meilenstein für den Tourismus" seien konsequente Arbeit, große Leidenschaft und hervorragende Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten vorausgegangen.

Laut Tourismusstadtrat Alexander Berger sei der Tourismus ein zentraler Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Gmünd verzeichne im Waldviertel die meisten Ankünfte – den Bezirk Krems nicht mitgerechnet – und liege im Ranking vor Langenlois (rund 40.000 Ankünfte) und Zwettl (rund 37.000). Gleichzeitig gehöre Gmünd bei den Nächtigungen landesweit zu den Top‑Tourismusorten Niederösterreichs, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Sole Felsen Welt feiert Jubiläum

Neben der Waldviertelbahn und dem Naturpark Blockheide zählt auch die Sole Felsen Welt zu den bekanntesten Destinationen in Gmünd. Die Therme wurde Anfang der 2000er eröffnet und feiert heuer ihr 20-jähriges Jubiläum. Mit jährlich bis zu 400.000 Gästen sei die Sole Felsen Welt ein verlässlicher Motor für den Tourismus, so die Gemeinde.

Drei Männer und eine Frau stehen im Eingangsbereich der Therme in Gmünd, sie halten Bälle und eine Schwimmnudel.

Freude über das Jubiläum im Sole Felsen Bad.

Gmünd
