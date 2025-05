Tödliche Herzattacke vor Anpfiff: Trauer um beliebten Trainer im Erlauftal

Das angesetzte Meisterschaftsspiel der 2. Klasse Ybbstal wurde in Folge dieses tragischen Ereignisses nicht ausgetragen und abgesagt. "Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt in dieser schweren Zeit der Familie von Erich Mühlbacher sowie allen Angehörigen und Freunden“, heißt es in der Mitteilung.

"Der SV Scheibbs und die gesamte Fußballgemeinschaft verlieren mit Erich nicht nur einen ehemaligen großen Spieler, engagierten Trainer und Funktionär, sondern auch einen besonderen Menschen“, ehrte die Verbandsspitze den Verstorbenen.

Bekannter Spitzenfußballer

Mühlbacher hatte beim SV Scheibbs seit 2015 die sportliche Leitung über und war zuletzt zusätzlich als Trainer der ersten Mannschaft eingesprungen. Der gebürtige Ybbser war auch als Top-Spieler beim ASK in Ybbs und später in Waidhofen/Ybbs eine sportliche Größe im Mostviertel.