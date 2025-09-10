Mordversuch: Tochter soll auf Mutter eingestochen haben und stürzt sich aus 6. Stock

Eine 19-jährige Frau aus Wiener Neustadt wird verdächtigt, ihre 54-jährige Mutter mit einem Messer attackiert und durch zwei Messerstiche verletzt zu haben. Das Opfer konnte sich in weiterer Folge in ihre Wohnung flüchten und via Notruf die Polizei verständigen.

Die Tat soll laut Aussendung der Polizei am 9. September an der Wohnadresse der Mutter geschehen sein. Die 19-Jährige soll sich daraufhin aus dem 6. Stockwerk durch ein Fenster im Stiegenhaus in einen Lichtschacht in die Tiefe gestürzt haben.

Beide Frauen schwerverletzt

Die verständigten Polizei- und Rettungskräfte konnten kurz nach Eintreffen die schwerverletzte 54-Jährige in deren Wohnung und die 19-Jährige, ebenfalls schwerverletzt, vorfinden. Die 19-Jährige wurde vor Ort wegen Verdachts des versuchten Mordes vorläufig festgenommen und ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Sie konnte bislang zum Sachverhalt noch nicht vernommen werden. Die 54-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Krems geflogen und konnte aufgrund der Verletzungen ebenfalls noch nicht zum Vorfall befragt werden.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich sind noch im Gange. Die 19-jährige Tochter ist wegen psychischer Auffälligkeiten schon „amtsbekannt“, heißt es aus Polizeikreisen.