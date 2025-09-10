57-Jähriger stürzte bei Abseilübung in Schwechat in den Tod

Bei einer Abseilübung in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Dienstagnachmittag ein 57-jähriger Niederösterreicher in den Tod gestürzt. Schauplatz des Unfalls war ein Firmengelände, teilte die Landespolizeidirektion in St. Pölten am Mittwoch mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wird der Sachverhalt wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung angezeigt.

Der 57-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen hatte die Übung mit einem 48-Jährigen aus dem Bezirk Baden durchgeführt. Die Männer seilten sich der Polizei zufolge von einem Arbeitskorb ab, der an einem Kran hing. Beim Befestigen der verwendeten Bandschlinge dürfte es zu einem Fehler gekommen sein. Der ältere der beiden Männer stürzte gegen 13.45 Uhr aus einer Höhe von etwa 15 Metern ab. Er starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.