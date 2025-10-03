Helden für Schutz und Wohl von Tieren vor den Vorhang geholt

Im Vorfeld des Welttierschutztages am 4. Oktober galt es im St. Pöltner Landhaus die diesjährigen "Tierschutzhelden“ des Landes Niederösterreich zu ehren. Von einer Jury für die ersten drei Ränge ausgewählt wurden ein Waldviertler Projekt, das sich um Streunerkatzen annimmt, ein Mostviertler Schulmilchpionier, der das Tierwohl in den Mittelpunkt stellt und ein Verein aus dem Industrieviertel, der sich die Rettung von Meerschweinchen und Kaninchen zum Ziel gesetzt hat.

"Tierschutzarbeit geschieht oft abseits der Öffentlichkeit. Mit dem NÖ Tierschutzpreis holen wir jene vor den Vorhang, die mit Herzblut und Einsatz für unsere Tiere eintreten. Ihnen gebühren unser Dank und unsere Anerkennung“, sagte Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). Der Tierschutzpreis gehe über reine Auszeichnungen hinaus: Er schaffe Sichtbarkeit für die unzähligen ehrenamtlich tätigen Menschen, die durch ihre Projekte langfristige Verbesserungen in der Tierhaltung erreichen, so Rosenkranz. Eine von Maggie Entenfellner geführte Jury hat die Preisträger ausgewählt. Ein Preisgeld von 13.000 Euro wurde aufgeteilt.

Preisträger

Den ersten Preis erhielt der Verein "Save Cats! Yes We Can!“ in Straß/Langenlois ( Bezirk Krems-Land): Der Verein, gegründet 2021, betreibt ein liebevoll gestaltetes Katzenhaus, das vollständig in Eigeninitiative erworben und renoviert wurde. Ziel ist die Aufnahme, Pflege und Vermittlung von heimatlosen Katzen, wobei allein 2024 rund 50 Tiere betreut wurden. Finanziert ausschließlich durch Spenden, Eigenmittel und Fundraising, leistet der Verein nicht nur konkrete Hilfe für Tiere in Not, sondern auch wertvolle Aufklärungsarbeit und unterstützt das Kastrationsprojekt des Landes.

Schulmilchpionier

Den zweiten Preis holte die Hofmolkerei Nadlinger aus Viehdorf im Bezirk Amstetten. Der Milchbetrieb, der auch Schulmilchlieferant ist, setzt stark auf Tierwohl und Nachhaltigkeit. Durch einen aufwendigen Stallumbau wurde ein modernes, offenes System geschaffen, das den Rindern durch Licht, Luft, Platz, Stroh und soziale Interaktion ein optimales Umfeld bietet. Am Hof werden Milch, Naturjoghurts, Topfen und Aufstriche produziert und über einen 24/7 Ab-Hof-Verkauf angeboten.