Tierschützer schlagen Alarm: Warum im Sommer immer mehr Tiere ihr Zuhause verlieren

"Die Sommermonate sind für uns immer herausfordernd", sagt Tierheimleiter Stephan Scheidl mit Blick auf die gefüllten Gehege in Vösendorf. Bereits seit Jahren nimmt die Anzahl der abgegebenen Vierbeiner in der Einrichtung des Tierschutz Austria deutlich zu. Während 2019 noch 140 Katzen aufgenommen wurden, waren es im Vorjahr mit 333 bereits mehr als doppelt so viele. Besonders im Laufe der klassischen Reisemonaten versuchen Haustierbesitzerinnen und Haustierbesitzer vermehrt, ihre Vierbeiner wieder los zu werden.