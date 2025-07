Tiercoach: So kommen Hund, Katze und Kaninchen gut durch den Sommer

„Sehr viele Haustiere leiden unter der Hitze, weil sie nicht wirklich schwitzen können“, sagt Reitl. Hunde und Katzen haben Schweißdrüsen hauptsächlich an den Pfoten, zwischen den Zehen und an den Sohlen. Hunde helfen sich mit Hecheln; durch den Luftzug verdunstet Flüssigkeit, was dem Organismus Wärme entzieht. Kaninchen verschaffen sich über die Ohren Abkühlung.

Die körpereigene Kühlung funktioniert aber nur bedingt. Damit der Kreislauf nicht schlapp macht, fliehen Vierbeiner von Natur aus vor der prallen Sonne. Sie ziehen sich in den Schatten zurück oder legen sich auf die Kellerfliesen. Manche graben sich in die Erde ein. Dieser Selbstschutz muss ihnen ermöglicht werden.

Hunde sollten in den Morgen- und Abendstunden ihre Runden drehen

„Hunde kommen der Sonne am wenigsten aus. Vor allem Vierbeiner mit schwarzem Fell, kurzschnauzige und Patienten mit Atemwegs- und Herzproblemen sind gefährdet“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Ausgedehnte Gassirunden sollten für alle in die Morgen- und Abendstunden verlegt werden, dann verbrennt der Asphalt auch nicht die Pfoten. Sportliche Aktivitäten müssen jedenfalls an die Außentemperaturen angepasst werden.