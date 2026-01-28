Eine von einem Bauernhof bei Diesendorf in der Gemeinde St. Leonhard/Forst im Bezirk Melk ausgebüxte Rinderherde hielt Bauern und Feuerwehr während einer stundenlangen Tierrettungsaktion auf Trab. Etliche Tiere waren sogar durch das Eis auf einem Löschteich eingebrochen, konnten sich aber selbst wieder aus der tödlichen Situation auf festen Boden retten.

In der Manier von motorisierten Cowboys waren die Feuerwehrleute beim Zusammentreiben der bereits weit vom Hof entfernten Rinder unterwegs. Eine Drohne mit Infrarotkamera oder auch ein Quad waren außerordentlichen Unterstützungsgerätschaften bei dem Einsatz.

Großflächige Suche

Die Rinder liefen kilometerweit vom Heimathof weg. Mit den drei eingesetzten Fahrzeugen legte man während des fünfstündigen Einsatzes 104 Kilometer zurück, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Diesendorf nach Beendigung des Einsatzes.