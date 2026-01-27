Falsch abgebogen in NÖ: Lenker wurde geblendet und landete in Rückhaltebecken

Die Feuerwehr Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) wurde am Montagabend mit der Meldung "PKW im Wassergraben" alarmiert.

Wie sich herausstellte, wollte der Lenker in eine Einfahrt eines Einkaufsmarktes abbiegen, als er von einem Fahrzeug, das ihm entgegen kam geblendet und bog zu früh ab. Ein Fehler, denn dadurch landete er in einem Regenwasserrückhaltebecken mit einem Wasserstand von rund 40 Zentimetern.

Die FF Gloggnitz musste einen Pkw aus einem Rückhaltebecken holen.

Als die Feuerwehr eintraf, war der Fahrzeuglenker unverletzt und ansprechbar. Ein Feuerwehrmitglied setzte sich zu ihm zur Betreuung in den Wagen. Thomas Rauch war Einsatzleiter und entschied, die Person bis zur Bergung im Fahrzeug zu belassen.

Lenker blieb unverletzt

﻿Das Fahrzeug wurde anschließend mithilfe eines Krans wieder auf die Fahrbahn gehoben. Der Rettungsdienst übernahm die Kontrolle des Lenkers, der unverletzt blieb und von einem Angehörigen abgeholt wurde.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Gloggnitz mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften, die Polizeiinspektion Gloggnitz mit einem Fahrzeug und zwei Beamten sowie das Rote Kreuz mit einem Fahrzeug und zwei Mitgliedern.