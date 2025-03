Thomas Stipsits lässt es in Purkersdorf "danzern"

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Thomas Stipsits tritt beim 21. Open-Air-Sommer in Purkersdorf als Musiker auf.

"Purkersdorf ist der Vatikan des Austropops", streute Thomas Stipsits der Wienerwald-Metropole Rosen und bekundete seine "große Freude und Ehre" in diese großen musikalischen Fußstapfen treten zu dürfen.

Denn der künstlerische Tausendsassa, der als Kabarettist, Schauspieler, Buch-Autor und auch schon Bierbrauer bekannt und beliebt ist, wird sich beim traditionellen Open-Air heuer von einer anderen Seite präsentieren: Als Musiker.

Zum 21. Mal wird die kleine Stadt im Wienerwald heuer Tausende Besucher anlocken, wenn der Hauptplatz zur Bühne wird. Organisator Niki Neunteufel sprach bei der Programmpräsentation in seinem legendären Musik-Wirtshaus "Nikodemus" von einer "einzigen Herzensangelegenheit", denn mit den auftretenden Künstlern verbinde ihn "eine enge Freundschaft". So auch mit Stipsits, der zwar schon einige Male hier mitgewirkt hatte (etwa beim legendären Auftritt von Gert Steinbäcker 2023), heuer aber mit seiner Band am 14. Juni als Hauptact auf der Bühne stehen wird.

© Foschum Markus Bürgermeister Stefan Steinbichler, Thomas Stipsits und Niki Neunteufel freuen sich auf den Sommer

Auf Danzers Spuren Er sei äußerst "Austropop-affin" und da besonders Georg Danzer zugetan. betonte Stipsits. Und obwohl er sich "nicht als Musiker, sondern eher als Musikant“ sieht, verspricht er am 14. Juni einen tollen Abend, wo es sehr "danzern" wird. Spielen will er aber nicht nur die bekannten Hits, sondern auch unbekanntere Nummern von Georg Danzer. Und auch prominente Gäste werden mitwirken. Wer, dazu will man noch nichts verraten. Als Vorband und "Anheizer" werden MaSchuranz mit der Purkersdorferin Mandana Nikou mit dabei sein.

Rock me Amadeus Der zweite Teil des Open-Air-Sommers am 30. August ist Falco gewidmet. "Rock me Amadeus hat die Musiklandschaft verändert – das ist jetzt 40 Jahre her", sagte Organisator Niki Neunteufel. Das Konzert wird ein Cross-over der größten Falco-Hits, Special Guest dabei ist Moritz Mausser, der im "Rock me Amadeus"-Musical im Ronacher große Erfolge feierte. "Moritz Maussers Falco-Verkörperung ist atemberaubend – er ist sogar fast besser als Falco selbst", meint Neunteufel. Weiters mit dabei sind: Ana Milva Gomes, Tini Kainrath, Georgi Makazaria, Roman Gregory, Andie Gabauer, Edita Malovcic, Johannes Krisch und Skero. Thomas Rabitsch wird als musikalischer Leiter der Mastermind des Abend sein. Der Eintritt zu beiden Events ist wieder gratis, wie Bürgermeister Stefan Steinbichler betonte. Die Gemeinde und treue Sponsoren machen es möglich. Auch der ORF ist wieder mit dabei, der die Konzerte übertragen wird.