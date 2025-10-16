Thau folgt Ex-Landesrat Luisser als FPÖ-Bezirksobmann in Mödling

Freiheitliche Hofübergabe in Mödling. Nationalratsabgeordneter Harald Thau , FPÖ-Stadtrat in Mödling, übernahm das Amt des Bezirksparteiobmannes von Volksanwalt Christoph Luisser , ehemaliger Landesrat in Niederösterreich. „Aufgrund meiner neuen Aufgabe ist es an der Zeit, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben", so Luisser.

Bereits geschäftsführender Obmann

Nachfolger Thau war bereits knapp zwei Jahre als geschäftsführender Obmann tätig und wird bis zum nächsten Parteitag die Geschäfte weiterführen. „Ich freue mich sehr über das große Vertrauen und bedanke mich für die tolle Zusammenarbeit mit Christoph Luisser und wünsche ihm das Beste für seine neue Tätigkeit als Volksanwalt“, so Thau im Rahmen der offiziellen Übergabe.