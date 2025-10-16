„Blau-gelber Profi“ sagt Adieu: ÖVP-Klub in NÖ verabschiedet Ebner

Im Maschinenraum der ÖVP Niederösterreich war er lange Zeit einer der wichtigsten Köpfe: Bernhard Ebner, von 2015 bis 2023 Landesgeschäftsführer der Volkspartei im größten Bundesland, konnte für die ÖVP zahlreiche Erfolge einfahren. Als Parteimanager konnte er jubeln, als die ÖVP bei der Landtagswahl 2018 die absolute Mehrheit erreichte. Auch bei den Gemeindewahlen 2020 erzielte die Partei starke Zugewinne.

Nachdem die ÖVP vor mehr als zwei Jahren die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl verlor, verabschiedete sich Ebner in Richtung Bundespolitik. Bis zuletzt war der Mostviertler jedoch weiterhin im Landtagsklub aktiv; nun wurde er auch dort am Donnerstag offiziell verabschiedet. Wie berichtet, ist Ebner nun bei ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes, tätig. Wein zum Abschied „Wir sind die einzige Partei mit 20 Bezirksgeschäftsstellen, so nah und regional verankert wie keine zweite in Österreich. All das hat ein Landesgeschäftsführer zu verantworten – und diese Aufgabe ist oft herausfordernd und fordert auch viele persönliche Opfer“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.