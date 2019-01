Terrorverdacht nicht bestätigt: Pizzalieferant wieder frei

Jener Terrorverdächtige Syrer, der von seiner Partnerin angeschwärzt wurde, in Syrien einen Sprengstoffanschlag auf einen Militärbus verübt zu haben, ist seit Freitag wieder frei. Es bestehe kein dringender Tatverdacht mehr, erklärt sein Anwalt Wolfgang Blaschitz. Der 36-jährige Khaled A. wurde Freitagmittag nach einer Haftprüfungsverhandlung am Landesgericht Wiener Neustadt aus der U-Haft entlassen.



Kurz vor Weihnachten hatten für den vierfachen Vater die Handschellen geklickt, nachdem der Verfassungsschutz gegen ihn ermittelt hatte. Seine Frau hatte sich von ihm getrennt und Anzeige erstattet, nachdem sie der 36-Jährige geschlagen haben soll. Der Polizei gegenüber präsentierte sie ein Video aus Syrien aus dem Jahr 2013, in dem Männer behaupteten, dass Khaled A. ein Attentäter gegen das Assad-Regime sei.