Erwin Pröll über die neue Regierung: „Talent allein ist zu wenig“

Wenn es um das aktuelle tagespolitische Geschehen geht, hat sich Erwin Pröll seit seinem Abschied 2017 aus dem Landeshauptmannbüro in St. Pölten ein Schweigegelübde auferlegt. Auch bei den Interviews anlässlich seines 75. Geburtstages, den er am 24. Dezember feiert, ist er sich da treu geblieben. Regieren und Verantwortung tragen sei ohnehin schwer genug, sagt er im Gespräch mit dem KURIER. „Und wenn dann noch Zurufe kommen von Menschen, die keine Verantwortung mehr innehaben und alles nur besser wissen wollen, dann macht das die Arbeit noch schwieriger.“ Das wolle er niemandem antun, weder im Bund noch im Land.

Grundsätzlich allerdings äußert er sich dann doch zum ÖVP-Team in der Bundesregierung. Immerhin haben mit Kanzler Karl Nehammer, Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gleich drei Regierungsmitglieder das politische Handwerk in der St. Pöltner Parteizentrale, dem Haus 2.1, in seiner Zeit als Landesparteiobmann gelernt. Pröll: „Alle drei waren über viele Jahre meine engen und engsten Mitarbeiter, die unglaublich tüchtig gearbeitet haben.“

Sie hätten gelernt, „dass Politik kein Spaziergang ist, dass es eine Notwendigkeit ist, mit den Menschen, für die sie da sind, auf Du und Du zu sein“. Und: „Talent allein ist zu wenig. Man braucht zum Talent politische Erfahrung und Lebenserfahrung, um erfolgreich sein zu können. Das haben alle drei.“ Dass da Kritik an Ex-Kanzler Kurz durchklingt, verneint Pröll: „Das ist keine Kritik an jemandem, das ist eine grundsätzliche Feststellung.“