Symbol des Lebens erinnert an 14 Messerstiche

Es war auf den Tag genau vor drei Jahren. Zhemire K. (33) hielt am Nachmittag mit ihrem Auto auf dem Merkur-Parkplatz in Tulln, um einkaufen zu gehen. Ein paar Tage davor war gegen ihren gewalttätigen und vorbestraften Ex-Ehemann Xhemajl M. zum wiederholten Male ein Betretungsverbot ausgesprochen worden.

Genutzt hat es nichts. Der Mazedonier lauerte der zweifachen Mutter auf und erstach sie vor den Augen von Passanten mit einem Dolch. 14 Stiche zählte später der Gerichtsmediziner.

Sonja Fiegl begleiten die schlimmen Ereignisse bis heute. Die Bezirkspolizeikommandantin von Tulln hatte an dem Tag Dienst, als die Notrufe geschockter Augenzeugen einlangten. Sie war Einsatzleiterin. Der Mörder konnte noch an Ort und Stelle festgenommen werden. Er wurde später am Landesgericht St. Pölten zu lebenslanger Haft verurteilt.