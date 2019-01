Anti-Gewalttraining: Die Sprachlüge der Täter

2018 fanden an elf Standorten der Caritas-Männerberatung in Niederösterreich 650 Beratungen zum Thema Gewalt statt, im Rahmen des Antigewaltprogramms gab es 430 Gespräche. „Wichtig ist, keinen der Täter zu überreden. Nur wenn es gelingt, ihnen individuelle Lösungen anzubieten, kommen sie auch gerne zur Beratung“, schildert Männerberater Josef Aigner.

Die Aufgabe der Betreuer sei es, nicht auf die Ausreden der Klienten einzugehen und einen wertschätzenden Kontakt aufzubauen. „Dass sie schlimm und böse sind, hören sie vom Richter oder der Polizei. Wenn wir auch nur belehren, verlieren wir den Kontakt und es kommt zum Abbruch“, so Aigner. In der Regel findet eine Sitzung des Antigewaltprogramms wöchentlich bis vierzehntägig mindestens 20-mal statt. „Da kann man schon von einer lang andauernden Betreuung reden. In vielen Fällen dauert der Beratungsprozess ein halbes Jahr", sagt Aigner.

Auch aus seiner Erfahrung muss der Berater leider bestätigen, dass Abbrüche des Antigewaltprogramms leider die Regel und nicht die Ausnahme sind. "Die Justiz erteilt Weisungen. Wir können aber niemanden zwingen mit uns zu sprechen", erklärt Aigner.

Was die Caritas-Männerberatung begrüßt, sind die Pläne der Regierung ein verpflichtendes Anti-Gewalttraining nach jeder Art von häuslicher Gewalt einzuführen.