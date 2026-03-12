Swift-Terrorpläne: Prozessbeginn am 28. April

Der Prozess gegen einen 21-Jährigen rund um einen mutmaßlich geplanten Anschlag auf das am 9. August 2024 vorgesehene Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion wird am 28. April in Wiener Neustadt starten. Insgesamt seien vier Verhandlungstage anberaumt, teilte Gerichtssprecher Hans Barwitzius am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Beran A. werden u.a. terroristische Straftaten und kriminelle Organisation vorgeworfen. Möglich sind bis zu 20 Jahre Haft.

Fortsetzung im Mai Nach dem Start am 28. April wird das Verfahren am Landesgericht Wiener Neustadt laut Plan am 12., 19. und 21. Mai fortgesetzt. Vorgesehen sei durchwegs eine ganztägige Dauer, kündigte Barwitzius an. Mit den inkriminierten Anschlagsplänen dürfte Beran A. ab Mai 2023 beschäftigt gewesen sein. Dazu soll er etwa eine Anleitung zum Bombenbau beschafft haben und sich im Umgang mit Sprengstoff unterweisen haben lassen. Auch zu einem tatsächlich durchgeführten Anschlag im März 2024 in Mekka soll der Angeklagte beigetragen haben. Er wurde im August 2024 festgenommen und sitzt seitdem in U-Haft.

Mehrere Anklagen und Prozesse hatten sich bereits mit dem mutmaßlichen Terrornetzwerk um Beran A. beschäftigt. Der Hauptverdächtige dürfte sich immer wieder mit Gleichgesinnten ausgetauscht haben. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) bekam dank eines ausländischen Partnerdiensts rechtzeitig von den Plänen gegen die dreitägige Konzertreihe von Swift Wind.