Nach Suizid in Justizanstalt Stein: Beamte vorläufig suspendiert

Nach dem Suizid eines Insassen der Justizanstalt Stein in der Nacht auf Freitag sind Justizwachebeamte am Montag vorläufig suspendiert worden. Es bestehe der Verdacht schwerer Dienstpflichtverletzungen sowie gerichtlich strafbarer Handlungen, teilte das Justizministerium der APA mit. Bedienstete sollen unter anderem ihren vorgeschriebenen Kontrollpflichten der Hafträume nicht nachgekommen sein. Eine Sachverhaltsdarstellung wurde an die Staatsanwaltschaft Krems übermittelt.

Die Justizanstalt Stein und die Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen "werden weiterhin vollumfänglich mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren", wurde betont. "Weitere Details zu den konkreten Vorwürfen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben werden, um die weiteren Verfahren nicht zu gefährden sowie die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu wahren." Obduktion angeordnet Die Staatsanwaltschaft Krems hat nach dem Ableben des Insassen eine Obduktion angeordnet. Ein vorläufiges Ergebnis lag am Montagabend noch nicht vor, hieß es auf Anfrage. Nach dem Suizid im Hochsicherheitstrakt der Justizanstalt war Kritik an den Haftbedingungen in der Abteilung laut geworden. Die Volksanwaltschaft hatte am Freitag von "alarmierenden Suizidzahlen" gesprochen und prekäre Haftbedingungen kritisiert.

Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.

ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar. Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.

ist unter täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar. Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.

ist unter der kostenlosen Telefonnummer rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar. Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.

Der Gefangene habe nach langer Zeit „unter extremen Bedingungen der Isolation“ Suizid begangen, hieß es in einem Mail, das der APA vorliegt und dessen Verfasser anonym bleiben möchte: „In der Abteilung West E verbringen viele Insassen bis zu 23 Stunden täglich allein in ihren Zellen - teilweise über Monate oder sogar Jahre hinweg.“ Mail beschreibt gravierende Zustände Zahlreiche Gefangene in diesem Teil der Haftanstalt „berichten über starke psychische Belastung, permanente Isolation und einen Zustand der Erschöpfung“ und würden sich in einer Situation sehen, „in der grundlegende menschliche Bedürfnisse und Rechte stark eingeschränkt sind“. Justizministerium und Volksanwaltschaft sollen mehrfach über die Bedingungen informiert worden sein, Konsequenzen oder Reaktionen habe es aber nicht gegeben.