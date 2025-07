Streit um Campingplatz in NÖ: Eigentümer verteidigen Neuvergabe der Pacht

„Das Interesse ist groß gewesen“, so Geschäftsführer Alexander Warringer . 40 Anfragen erreichten den Vorstand, 20 Bewerbungen landeten in der engeren Auswahl. Die beiden ursprünglichen Inhaber konnten sich schlussendlich nicht durchsetzten, stattdessen betreibt die Stausee Camping WVTL GmbH künftig alle drei Plätze.

Der Campingplatz am Stausee Dobra im Waldviertel wird mit Ende dieser Saison den Pächter wechseln.

Während die Flächen in Ottenstein bereits den Inhaber gewechselt haben, wird die Anlage in Dobra aufgrund einer einjährigen Kündigungsfrist noch bis Oktober von Hafner und seiner Frau betrieben. Sie wollen die Kündigung nicht einfach hinnehmen. So werden etwa Besucherinnen und Besucher ihrer Firmenwebsite auf eine laufende Petition hingewiesen. Über 4.300 Menschen, darunter zufriedene Camper, haben dort bereits eine digitale Unterschrift hinterlassen.

Qualitative Unterschiede

Hafner äußerte sich bereits vor einiger Zeit zu seiner Lage. Er habe sich mit einem für ihn machbaren Angebot beworben und sehe im deutlich erhöhten Pachtzins den Grund für seine Kündigung. Alexander Warringer und Markus Reichenvater vom Gut Ottenstein widersprechen nun.