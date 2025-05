Thomas Hafner ist seit 2012 Pächter des Campingplatzes am Stausee Dobra bei Franzen (Bezirk Horn). Heuer soll seine letzte Saison sein – seine Entscheidung ist das nicht. Die Windhag Stipendienstiftung für Niederösterreich, Eigentümerin von Gut Ottenstein mit knapp 3.200 Hektar und Zinshäusern in Wien, hat ihm im Oktober des Vorjahres den Pachtvertrag gekündigt. „Mitte Oktober habe ich die Kündigung per Post erhalten – ohne Vorgespräch oder eine sonstige Vorwarnung. Die Kündigungsfrist ist ein Jahr“, erklärt Hafner in seinem „Haus am See“, dem Wirtshaus, das zum Campingplatz gehört.