Zahlreiche Straßensperren rund um den Wachau-Marathon

Die Strecke ist festgelegt, die Anmeldungen beinahe abgeschlossen, die Sportschuhe stehen bereit: Am kommenden Wochenende startet der 25. Wachaumarathon.

Den Anfang machen die Nachwuchsbewerbe am Samstag. Kinder, Schüler und Jugendliche messen sich in Distanzen von 200 bis 2.100 Metern. Sonntags treten rund 8.000 Läuferinnen und Läufer beim Marathon (42,195 km), Halbmarathon (21,1 km) und Viertelmarathon (11 km) an. B3 bis 16 Uhr nicht befahrbar Die B3 Wachauer Bundesstraße kann am nördlichen Donauufer von 8 Uhr bis 16 Uhr zwischen Emmersdorf beziehungsweise Luberegg und Krems nicht befahren werden, informieren die Veranstalter online. Gleiches gilt für die in die B3 einmündenden Gemeinde- und Landesstraßen. Von der Mauterner Donaubrücke Richtung Spitz muss ab 8.30 Uhr mit Sperren gerechnet werden - von der Melker Donaubrücke Richtung Spitz ab 8 Uhr und stromaufwärts bis Weitenegg ab 8:30.