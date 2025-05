Schloss mit Aussicht auf Störche: Frühling in Marchegg

Bereits am 28. Februar wurde heuer der erste Storch gesichtet – ungewöhnlich früh, wie Andreas Pataki, Geschäftsführer der Schloss Marchegg GmbH und Bürgermeister der Stadtgemeinde Marchegg, betont: „Das ist klimatisch bedingt. Vor einigen Jahren sind sie erst Mitte März gekommen.“ In den darauffolgenden Wochen fanden knapp 120 Störche ihren Weg in das Auenreservat.