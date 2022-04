Am Freitag fand in Weißenkirchen in der Wachau die feierliche Angelobung von über 170 Grundwehrdienern der Garde statt. Die Militärkommandanten von Wien und NÖ, Brigadier Kurt Wagner und Brigadier Martin Jawurek, sowie der Bürgermeister von Weißenkirchen, Christian Geppner, konnten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zu der Zeremonie begrüßen.

„Mit dem Gelöbnis übernehmen die Grundwehrdiener nicht nur Verantwortung für sich, sondern auch für das Bundesheer und die Sicherheit der Republik Österreich. Unsere Grundwehrdiener sind die Basis unseres Heeres. Ohne Grundwehrdienst gibt es keine Kadersoldaten und keine Miliz. Die Attraktivierung des Grundwehrdienstes und der Miliz ist daher nicht nur Teil unseres Regierungsprogrammes, sondern ist unabdinglich für ein modernes und zukunftsfähiges Bundesheer“, sagte Tanner beim Festakt.