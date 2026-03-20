124 Kilometer für die Seele: Neuer Pilgerweg im Waldviertel geplant

Im Waldviertel entsteht ein neuer Pilgerweg: Der „Bernhardiweg“ wird als 124,5 Kilometer langer Rundweg mit insgesamt rund 1.846 Höhenmetern vom Stift Zwettl ausgehend durch zehn Pfarren in fünf Gemeinden führen.

Das Projekt der LEADER-Region Waldviertler Grenzland nutzt bestehende Wanderwege durch Wälder, Flusstäler und Hügellandschaften. Entlang der Strecke sind Stationen für Besinnung und spirituelle Impulse geplant. Inhaltlich orientiert sich der Weg am Wirken des Bernhard von Clairvaux und seinem Leitspruch „Gönne dich dir selbst“.

„Neues touristisches Angebot schaffen“

Neben der spirituellen Ausrichtung soll der Rundweg auch den Tourismus stärken. Ziel ist es, das Waldviertel als Pilgerdestination weiter zu etablieren und zusätzliche Wertschöpfung in der Region zu generieren, etwa durch Gastronomie und Beherbergung.

„Mit dem Bernhardiweg wird ein neues touristisches Angebot geschaffen, das die Attraktivität des Waldviertels als Pilgerdestination erhöht“, betont auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).