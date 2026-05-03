Tierbergung: Stier musste aus Schacht befreit werden

Das Tier war hineingefallen und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Gemeinsam mit dem Landwirt gelang es den Feuerwehrleuten, den Stier zu sichern und mit Hebemitteln aus dem Schacht zu retten. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet, teilten die Einsatzkräfte am Sonntag mit.