Waidhofen an der Ybbs

Tierbergung: Stier musste aus Schacht befreit werden

Das Tier konnte sich selbst nicht mehr aus der misslichen Lage befreien.
03.05.2026, 10:24

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Tierbergung: Stier musste aus Schacht befreit werden

Die Feuerwehr Waidhofen an der Ybbs-Wirts hat am Samstag einen jungen Stier aus einem Betonschacht geholt.

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Das Tier war hineingefallen und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Gemeinsam mit dem Landwirt gelang es den Feuerwehrleuten, den Stier zu sichern und mit Hebemitteln aus dem Schacht zu retten. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet, teilten die Einsatzkräfte am Sonntag mit.

Waidhofen an der Ybbs
Agenturen  | 

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