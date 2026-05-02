Niederösterreich

20.000 Bienen umgesiedelt: Ungewöhnlicher Einsatz für Feuerwehr in NÖ

Ein Bienenschwarm hatte es sich in St. Pölten-Viehofen im Wohngebiet bequem gemacht. Imker siedelten das Volk um.
02.05.2026, 18:33

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Die Feuerwehr half den Imkern beim Übersiedeln des Bienenschwarms.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in St. Pölten. Mitten in einer Wohnhausanlage in Viehofen hatte sich ein etwa 3,5 Kilogramm schwerer Bienenstock niedergelassen.

Da der Standort mitten im bewohnten Gebiet weder für die Tiere noch für die Bewohnerinnen und Bewohner ideal war, unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren St. Pölten-Viehofen und St. Pölten-Stadt zwei Imker bei der sicheren Umsiedlung des Bienenschwarms.

Ein Bienenschwarm umgibt Pflanzen in einem transparenten Behälter.

Der Bienenschwarm wurde am Samstag übersiedelt

Neues Zuhause im Grünen

Laut Auskunft der Imker besteht ein Bienenvolk in der Größe aus etwa 20.000 Bienen. Seit Samstag hat der Schwarm ein neues Zuhause, "wo es deutlich ruhiger und grüner ist, beste Voraussetzungen also", heißt es vonseiten der Einsatzkräfte.

St. Pölten
kurier.at, paw  | 

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