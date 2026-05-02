20.000 Bienen umgesiedelt: Ungewöhnlicher Einsatz für Feuerwehr in NÖ
Ein Bienenschwarm hatte es sich in St. Pölten-Viehofen im Wohngebiet bequem gemacht. Imker siedelten das Volk um.
Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in St. Pölten. Mitten in einer Wohnhausanlage in Viehofen hatte sich ein etwa 3,5 Kilogramm schwerer Bienenstock niedergelassen.
Da der Standort mitten im bewohnten Gebiet weder für die Tiere noch für die Bewohnerinnen und Bewohner ideal war, unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren St. Pölten-Viehofen und St. Pölten-Stadt zwei Imker bei der sicheren Umsiedlung des Bienenschwarms.
Neues Zuhause im Grünen
Laut Auskunft der Imker besteht ein Bienenvolk in der Größe aus etwa 20.000 Bienen. Seit Samstag hat der Schwarm ein neues Zuhause, "wo es deutlich ruhiger und grüner ist, beste Voraussetzungen also", heißt es vonseiten der Einsatzkräfte.
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