20.000 Bienen umgesiedelt: Ungewöhnlicher Einsatz für Feuerwehr in NÖ

Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in St. Pölten. Mitten in einer Wohnhausanlage in Viehofen hatte sich ein etwa 3,5 Kilogramm schwerer Bienenstock niedergelassen.

Da der Standort mitten im bewohnten Gebiet weder für die Tiere noch für die Bewohnerinnen und Bewohner ideal war, unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren St. Pölten-Viehofen und St. Pölten-Stadt zwei Imker bei der sicheren Umsiedlung des Bienenschwarms.