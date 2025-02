Neue Ausstellung zeigt Werke von Manfred Makra und Norio Kajiura

In der malerischen Altstadt von Stein an der Donau fällt die Galerie Göttlicher (Steiner Landstraße 88) gleich ins Auge. Große Fenster laden seit fast 50 Jahren ein, moderne Kunst – auch von internationalen Künstlerinnen und Künstlern – zu genießen. Gegründet wurde die Institution von der 80-jährigen Helga Göttlicher , aktuell „darf“ sich der Kremser Herwig Pipal um die Organisation kümmern.

Auf die Idee, einen derartigen Ausstellungsraum zu eröffnen, kam Göttlicher über ihren Bruder Franz Beer, der ihr von den Wohnzimmer-Galerien in New York City erzählte. Nach diesem Vorbild entstand der Raum in Stein.

Vernissage

Herwig Pipal darf derzeit teilweise die Agenden der Galerie betreuen, vertritt Göttlicher aus gesundheitlichen Gründen und lädt daher als nächste Aktion zur Vernissage am 22. Februar. Bei der Einführung führen die Künstler Holger Musiol und Manfred Makra, der auch ausstellt, ein Gespräch.