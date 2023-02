Statt Pflegestation unterstützt Wiener Neudorf jetzt Betreuung zu Hause

Nun hat die Gemeinde mit drei Anbietern einer 24-Stunden-Betreuung Kooperationsvereinbarungen für Kurzzeitpflege in den eigenen vier Wänden abgeschlossen. „Wenn man also im Bezirk Mödling keinen Platz in einem Landespflegeheim bekommt, kann man über die Beratungsstelle einen Antrag in Wiener Neudorf stellen“, betont der Bürgermeister. Ab Mai stelle man eine Zwei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung, in die Patienten mit Betreuung für die benötigte Zeit umziehen können.

Neues Modell "treffsicherer"

Voraussetzung für eine Unterstützung durch die Gemeinde sei, zum Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens einem Jahr in Wiener Neudorf hauptgemeldet gewesen zu sein, so Janschka.

Bis zu 400.000 Euro pro Jahr habe die Gemeinde zuvor für die Kurzzeit-Pflegestation berappen müssen, es seien jedoch kaum Wiener Neudorfer darin untergebracht gewesen, argumentiert Janschka das Ende der Unterstützung. Die neue Lösung sei „treffsicherer“. Nicht geschlossen wurde die Tagesbetreuung der Volkshilfe im Sozialzentrum. Diese wird weiterhin von Montag bis Freitag bis zur Pflegestufe vier angeboten und von der Gemeinde mitfinanziert.