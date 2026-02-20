Nach Koalitions-Pakt: Neue Gesichter im Team von Matthias Stadler

Die SPÖ hat ihr Regierungsteam für die neue Stadtregierung in St. Pölten präsentiert. Damit ist die personelle Besetzung auf Seiten der Sozialdemokraten in der ersten Koalitionsregierung der Landeshauptstadt abgeschlossen.

Angeführt wird das Team weiterhin von Bürgermeister Matthias Stadler, der in sein 22. Amtsjahr geht. Er soll künftig die Ressorts Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit verantworten. Als 1. Vizebürgermeister bleibt Michael Kögl für Bau, Verkehr, Immobilien und Stadtentwicklung zuständig.

Weiteres Aufgabengebiet für Hobiger

Neu im Stadtsenat sind Birgit Becker, die das Ressort Kultur und Bildung übernimmt, sowie Ali Firat, der künftig für Sport, Kinder und Jugend verantwortlich zeichnet. Renate Gamsjäger wird die Bereiche Wissenschaft und Forschung betreuen. Marie-Theres Amler-Buhr bleibt für Soziales, Pflege und Gesellschaft zuständig.

Walter Hobiger, bisher für das Feuerwehrwesen verantwortlich, übernimmt zusätzlich Personalangelegenheiten.