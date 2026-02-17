Kindergarten-Anmeldung in NÖ: Diese Nachricht erhalten Eltern

Für das kommende Schuljahr 2026/27 wurden in St. Pölten insgesamt 638 Schulanfänger angemeldet. 633 Kinder erhielten dabei ihre erste Wunschschule. Die entsprechenden Zuteilungsbescheide werden laut Rathaus den Eltern in Kürze zugestellt.

Die neuen Gruppen – darunter vier Regelgruppen, drei Kleinkindergruppen sowie zwei Tagesbetreuungen ab dem ersten Lebensjahr – wurden bereits bei der Zuteilung berücksichtigt.

Auch bei den Kindergärten ist die Einschreibung für das Jahr 2026/27 abgeschlossen. Im Rahmen der städtischen Kindergartenoffensive werden die Einrichtungen in der Trogergasse und in der Dr.-Rudolf-Kirchschläger-Straße derzeit ausgebaut. Die Eröffnung erfolgt im Kindergarten Trogergasse am 13. April 2026 und in der Dr.-Rudolf-Kirchschläger-Straße am 1. September 2026.

An den 26 städtischen Kindergartenstandorten konnten alle 363 Neuanmeldungen ihrem Erstwunsch zugeteilt werden. Lediglich zwei Kinder stehen noch auf der Warteliste für ihre Wunschgruppe. Von den Neuanmeldungen entfallen 250 auf Kinder unter drei Jahren.

Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres werden in den städtischen Einrichtungen insgesamt 2.134 Kinder betreut. Obwohl im Vergleich zum Vorjahr 107 Kinder weniger neu angemeldet wurden, sind die Plätze gut ausgelastet. Für Kinder unter drei Jahren stehen aktuell noch 78 freie Plätze zur Verfügung.

"Zeichen für Familienfreundlichkeit"

„Es freut mich sehr, dass wir allen Kindern eine hochwertige Betreuung bieten können und praktisch allen Familien ihren Erstwunsch erfüllen. Mit dem Ausbau unserer Kindergärten setzen wir ein klares Zeichen für Familienfreundlichkeit und investieren gezielt in die Zukunft unserer Kinder und unserer Stadt", betont Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).