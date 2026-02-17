Spatenstich in St. Pölten: Hier entstehen 80 neue Wohnungen

Im St. Pöltner Quartier Mitte ist kürzlich der Startschuss für zwei neue Wohnbauprojekte gefallen. Mit einem Doppel-Spatenstich begann die NOE Immobilien Development GmbH (NID) zeitgleich mit dem Bau der Wohnhäuser „Stadthaus zum Park“ und „Stadthaus zum Land“. Bis Ende 2027 sollen dort mehr als 80 Mietwohnungen entstehen.

Die beiden Gebäude bieten auf rund 5.200 Quadratmetern Wohnfläche Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Errichtet werden sie gemeinsam mit dem Generalunternehmer Steiner Bau GmbH. Stadtentwicklung im Fokus Für NID-Geschäftsführer Michael Neubauer steht das Projekt beispielhaft für eine "zeitgemäße Stadtentwicklung": "Hier werden Nutzungsmischung, Standortqualität und wirtschaftliche Tragfähigkeit zusammengedacht. Wir schaffen nachhaltigen Wohnraum dort, wo Nachfrage, Infrastruktur und urbane Qualität zusammenkommen“, berichtet Neubauer.

Stadtchef Stadler (Mitte) war beim Spatenstich mit dabei.

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) betonte ebenso die Bedeutung des Quartiers: "Das Quartier Mitte spielt eine Schlüsselrolle für die weitere Entwicklung unserer Stadt. Die Lage zwischen Traisen und Innenstadt macht diesen Standort besonders attraktiv.“ Stadtviertel in der Nähe zur Traisen Das Quartier Mitte entsteht auf einem rund 2,1 Hektar großen Areal zwischen Willi-Gruber-Straße, Rennbahnstraße, Klostergasse und Eybnerstraße. Neben Wohnraum sind dort zudem Büro-, Geschäfts- und Hotelnutzungen geplant.