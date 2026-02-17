Niederösterreich

Spatenstich in St. Pölten: Hier entstehen 80 neue Wohnungen

Doppel-Spatenstich in der Landeshauptstadt: Im Quartier Mitte wächst ein neuer Wohnstandort mit mehr als 80 Wohnungen.
Johannes Weichhart
17.02.2026, 09:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Animation eines Wohnhauses

Im St. Pöltner Quartier Mitte ist kürzlich der Startschuss für zwei neue Wohnbauprojekte gefallen. Mit einem Doppel-Spatenstich begann die NOE Immobilien Development GmbH (NID) zeitgleich mit dem Bau der Wohnhäuser „Stadthaus zum Park“ und „Stadthaus zum Land“. Bis Ende 2027 sollen dort mehr als 80 Mietwohnungen entstehen.

St. Pölten plant Millionenprojekt für Senioren

Die beiden Gebäude bieten auf rund 5.200 Quadratmetern Wohnfläche Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Errichtet werden sie gemeinsam mit dem Generalunternehmer Steiner Bau GmbH.

Stadtentwicklung im Fokus

Für NID-Geschäftsführer Michael Neubauer steht das Projekt beispielhaft für eine "zeitgemäße Stadtentwicklung": "Hier werden Nutzungsmischung, Standortqualität und wirtschaftliche Tragfähigkeit zusammengedacht. Wir schaffen nachhaltigen Wohnraum dort, wo Nachfrage, Infrastruktur und urbane Qualität zusammenkommen“, berichtet Neubauer.

Spatenstich für Wohnprojekt in St. Pölten

Stadtchef Stadler (Mitte) war beim Spatenstich mit dabei.

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) betonte ebenso die Bedeutung des Quartiers: "Das Quartier Mitte spielt eine Schlüsselrolle für die weitere Entwicklung unserer Stadt. Die Lage zwischen Traisen und Innenstadt macht diesen Standort besonders attraktiv.“

Stadtviertel in der Nähe zur Traisen

Das Quartier Mitte entsteht auf einem rund 2,1 Hektar großen Areal zwischen Willi-Gruber-Straße, Rennbahnstraße, Klostergasse und Eybnerstraße. Neben Wohnraum sind dort zudem Büro-, Geschäfts- und Hotelnutzungen geplant.

Wächst St. Pölten zu schnell? Wie viele Wohnungen wirklich genutzt werden

Die architektonische Planung der beiden neuen Wohnhäuser stammt von Maurer & Partner ZT GmbH sowie amm zt-gmbh.

St. Pölten
kurier.at  | 

Kommentare